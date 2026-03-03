TJD-SP adia pela segunda vez julgamento de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) adiou pela segunda vez o julgamento de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. A audiência ocorreria na tarde desta terça-feira (3), véspera da primeira partida da decisão do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Leila ironiza saída de Filipe Luís do Flamengo antes de decisão do Palmeiras: 'Oferecemos tranquilidade'

Além do treinador palmeirense, o atacante Luighi também será julgado pelo Tribunal por ter acertado um torcedor com uma bola após um chute na comemoração do gol marcado por Flaco López, nos instantes finais do clássico contra o Corinthians, que garantiu vitória ao Alviverde por 1 a 0.

O Corinthians, rival no confronto, e Alessandro da Silva, um dos gandulas da partida, também responderão no Tribunal em razão dos acontecimentos no clássico.

continua após a publicidade

Clássico entre Corinthians em Palmeiras, na Neo Química Arena, pela primeira fase do Campeonato Paulista, foi marcado pro confusão generalizada nos minutos finais (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

+ Abel defende estabilidade no Palmeiras após mudanças no Flamengo: 'Brasil não é para amadores'

Possível punição para Abel Ferreira e envolvidos

Abel Ferreira foi enquadrado no artigo 258, § 2º, II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição por desrespeitar ou reclamar de forma efusiva contra a equipe de arbitragem. A pena varia de um a seis jogos.

Durante o segundo tempo do clássico, Abel foi expulso após receber dois cartões amarelos por ironizar decisões de Raphael Claus, árbitro da partida.

continua após a publicidade

O Palmeiras também responderá, em dois artigos distintos, pela confusão generalizada após o gol marcado na Neo Química Arena. As multas podem ultrapassar R$ 100 mil, caso somadas.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte no título do Palmeiras no Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.