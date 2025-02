Destaque da base do Palmeiras bate recorde de Estêvão

Destaque das categorias de base do Palmeiras, Arthur Vicente assinou sem primeiro contrato com a Nike, fornecedora de material esportivo, aos nove anos de idade e superou recorde de Estêvão. O vínculo entre as partes é válido por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Leila confirma interesse do Palmeiras em Vitor Roque, mas explica: 'Não depende de mim'

Na Academia de Futebol desde 2024, o jovem chegou ao clube paulista após se destacar em projeto social no interior do estado.

Vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em uma das maiores transferências do futebol brasileiro, Estêvão assinou com a fornecedora quando tinha 10 anos, um a menos em relação a Arthur Vicente. Já Kauan Basile, cria do Santos, detém o recorde ao firmar acordo com a Nike aos 8 anos.

- É muito importante que empresas como a Nike acreditem em jovens talentos como o Arthur (Vicente). Espero que seja o início de uma relação bonita e duradoura, como a de muitos outros esportistas do Brasil e do mundo - explicou o agente da Rec Nation em entrevista ao "Uol".

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (20), contra Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Terceiro colocado do grupo D, a equipe comandada por Abel Ferreira aparece dois atrás da Ponte Preta, primeiro clube dentro da zona de classificação ao mata-mata.

Com isso, o Verdão necessita de uma combinação de resultados na últimas duas partidas para manter vivo o sonho do tetatracampeonato estadual.