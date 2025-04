Escalação: Palmeiras mantém sistema defensivo e tem novidades no banco

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians, na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Segunda contratação mais cara da história do clube, Paulinho se recuperou de um cirurgia na perna, foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance e é novidade no banco de reservas para a partida. Assim, como Marcos Rocha, afastado desde a semifinal do Paulistão diante do São Paulo.

Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) seguem sob tratamento com o departamento médico e desfalcam o time.

O Palmeiras possui atualmente quatro pontos e divide a liderança da competição nacional com outros seis clubes. Na primeira rodada, o Verdão empatou sem gols com o Botafogo. Na sequência, venceu o Sport, fora de casa, na Ilha do Retiro.

Recuperado de lesão na perna, Paulinho treinou normalmente com o restante do elenco na durante a semana e está à disposição da comissão técnica para o clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / Canon)

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Banco de reservas: Lomba, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Vanderlan, Paulinho, Micael, Maurício, Luighi, Thalys, Allan e FLaco López.

As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Devido a um show no Allianz Parque, o Palmeiras optou por mandar o clássico fora de São Paulo.