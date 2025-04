Palmeiras x Corinthians vale mais de R$ 2 bilhões; veja atletas mais caros

O derby entre Palmeiras e Corinthians, neste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão 2025, vai muito além da rivalidade histórica. Em campo, estarão dois dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro, com cifras que ultrapassam a marca de R$ 2,4 bilhões, segundo dados do site Transfermarkt.



💸 Quanto valem os elencos?

Com um elenco avaliado em € 238,75 milhões (R$ 1,575 bilhão), o Palmeiras lidera com folga o ranking nacional. Já o Corinthians, que conquistou recentemente o título do Paulistão 2025 em cima do rival, tem seu grupo avaliado em € 123,25 milhões (R$ 813 milhões). A diferença financeira entre os clubes também se reflete nas contratações e no potencial de revenda de seus principais jogadores.

💰 Jogadores mais valiosos

Estêvão (Palmeiras) – € 55 mi (R$ 363 mi) Vitor Roque (Palmeiras) – € 20 mi (R$ 132 mi) Paulinho (Palmeiras) – € 17 mi (R$ 112,2 mi) Raphael Veiga (Palmeiras) – € 17 mi (R$ 112,2 mi) Yuri Alberto (Corinthians) – € 16 mi (R$ 105,6 mi) Rodrigo Garro (Corinthians) – € 15 mi (R$ 99 mi) Richard Ríos (Palmeiras) – € 15 mi (R$ 99 mi) Facundo Torres (Palmeiras) – € 14 mi (R$ 92,4 mi) Breno Bidon (Corinthians) – € 12 mi (R$ 79,2 mi) Piquerez (Palmeiras) – € 12 mi (R$ 79,2 mi)

✈️ Estêvão se despede em breve

O destaque do Palmeiras já está vendido. Estêvão irá se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, no meio deste ano, o que deve gerar um impacto considerável na avaliação do elenco alviverde. Com sua saída, a diferença no valor dos elencos tende a diminuir — embora o Palmeiras ainda siga no topo com larga vantagem.

O confronto deste sábado é, além de tudo, um retrato da força econômica dos dois gigantes paulistas e da importância do clássico não apenas dentro, mas também fora de campo.

