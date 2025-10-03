Escalação: Palmeiras dá sequência à preparação para o Choque-Rei, e Evangelista inicia tratamento

O Palmeiras segue forte na preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (5), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira (3), na Academia de Futebol, os jogadores realizaram mais um trabalho sob o comando da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Depois de um trabalho técnico de posse de bola e marcação, o elenco fez uma atividade de ataque contra defesa no último terço do campo e exercícios específicos de cada posição. O volante Lucas Evangelista iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance após passar por cirurgia na coxa direita para correção de uma lesão tendínea sofrida contra o Bahia.

Já o lateral-direito Khellven também seguiu na parte interna do centro de excelência em recuperação de um trauma no pé sofrido contra o River Plate-ARG. O jogador foi baixa nos dois últimos jogos do Palmeiras e ainda é dúvida para o clássico.

Convocado para a Seleção da Argentina pela primeira vez na carreira, o volante Aníbal Moreno participará de amistosos nos Estados Unidos contra Venezuela e Porto Rico neste mês de outubro. O camisa 5 passou pelas equipes Sub-18, Sub-20 e Sub-23 de seu país, conquistando em 2019 o Sul-Americano Sub-20 e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (PER). Também integrou treinos da seleção principal em preparação à Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

- Estou muito feliz pela convocação para a seleção, é a primeira vez na minha carreira. Será um prazer enorme para mim estar com esses grandes jogadores, uma grande seleção, a última campeã do mundo e da América. Será um privilégio estar com eles e agora é fazer um grande trabalho, dar o melhor de mim aqui no Palmeiras. Estamos muito concentrados no jogo que temos contra o São Paulo pelo Brasileirão pois, assim como na Libertadores, estamos na briga - disse o jogador, que encontrará Flaco López na seleção.

- O Palmeiras é um clube muito grande e todo o mundo está sempre assistindo aos jogos, olhando a gente. Quando o Flaco foi convocado pela primeira vez, sempre falávamos com ele, ouvindo um pouquinho como se vive lá dentro, e na verdade nós ficamos muito felizes pela primeira vez quando ele foi. Agora a gente vai junto para desfrutar muito, treinar muito forte e dar o nosso melhor - completou.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

