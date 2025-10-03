Palmeiras tem quatro baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; lista pode aumentar

Depois de perder Flaco López e Aníbal Moreno, convocados pela Seleção Argentina, o Palmeiras teve mais dois jogadores chamados pela Seleção Paraguaia para a próxima Data Fifa: o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (3) e, assim como os argentinos, a dupla será desfalque do time de Abel Ferreira no duelo contra o Juventude, marcado para o próximo dia 11, no Allianz Parque, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, válido pela 12ª rodada.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras tem dois convocados pela Argentina; jogadores vão desfalcar o time no Brasileirão

Gustavo Gómez é peça garantida em toda convocação paraguaia, e Sosa também vem ganhando oportunidades. O zagueiro do Verdão, inclusive, está pendurado com o segundo cartão amarelo para o Choque-Rei, agendado para domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Caso receba uma nova advertência, já seria desfalque confirmado contra o Juventude.

Os jogos amistosos da Seleção Paraguaia acontecerão nos dias 10 e 14 de outubro, contra Japão e Coreia do Sul, respectivamente, nos dois países.

continua após a publicidade

Além do quarteto já confirmado, os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez são constantemente convocados pela seleção e podem ser as outras baixas para o confronto nesta Data Fifa.

A partida do Brasileirão foi reagendada para essa data, já que era um duelo remarcado em razão da disputa do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o perfil oficial do Palmeiras parabenizou a dupla e desejou boa sorte. Confira, abaixo, a publicação.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras