imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras tem dois convocados pela Argentina; jogadores vão desfalcar o time no Brasileirão

Dupla vira desfalque do Palmeiras contra o Juventude, em duelo marcado para o dia 11, no Allianz Parque

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 03/10/2025
13:38
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraFlaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Palmeiras teve dois jogadores convocados pela Seleção Argentina para a próxima Data Fifa: o atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (3) e, com isso, a dupla será desfalque do time de Abel Ferreira no duelo contra o Juventude, marcado para o próximo dia 11, no Allianz Parque, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, válido pela 12ª rodada.

Esta foi a segunda vez, e de forma consecutiva, que o atacante é chamado pelo técnico Lionel Scaloni, enquanto o meio-campista comemora sua primeira chance com o treinador. Ambos são titulares de Abel Ferreira e, portanto, farão falta entre os 11 jogadores que devem iniciar a partida na casa alviverde nesta data da partida.

Os jogos amistosos da Seleção Argentina acontecerão nos dias 10 e 13 de outubro, contra Venezuela e Porto Rico, respectivamente, nos Estados Unidos.

A partida do Brasileirão foi reagendada para essa data, já que era um duelo remarcado em razão da disputa do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Palmeiras parabenizou a dupla e desejou boa sorte. Confira, abaixo, a publicação.

Aníbal Moreno Palmeiras x Porto Mundial de Clubes
Aníbal foi titular diante do Porto, na estreia pelo Mundial de Clubes. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

