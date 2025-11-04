Escalação do Palmeiras: Weverton treina no gramado, e Abel perde titular

O Palmeiras retomou a preparação para o clássico contra o Santos, pelo Brasileirão, após um dia de descanso. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Juventude fizeram atividades de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi ao gramado da Academia de Futebol para trabalhos técnicos e táticos sob o comando de Abel Ferreira.

Em recuperação de uma lesão na mão, Weverton alternou trabalhos na parte interna do CT e no gramado, sob supervisão dos preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno. A tendência é que o goleiro precise de mais algumas semanas para retornar, mas deve estar à disposição para a final da Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro.

O capitão Gustavo Gómez o jovem Allan, poupados devido ao desgaste físico no duelo contra o Juventude, treinaram normalmente com o restante do grupo.

Já o argentino Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo em Caxias do Sul e cumpre suspensão automática diante do Peixe. Com isso, Bruno Fuchs, mesmo improvisado, aparece à frente na disputa com Emiliano Martínez pela titularidade.

O volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que passaram por cirurgias neste segundo semestre, seguem em recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e só devem retornar aos gramados em 2026.

Gustavo Gomez retorna para a escalação titular do Palmeiras após ser poupado diante do Juventude (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 65 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo, rival na decisão da Libertadores. Antes da viagem para Lima, capital do Peru, o Verdão fará cinco jogos, incluindo o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, no Allianz Parque.