Escalação do Palmeiras: Weverton treina no gramado, e Abel perde titular
Goleiro realizou atividades no gramado, mas não estará à disposição a curto prazo; Aníbal Moreno cumpre suspensão automática após receber terceiro cartão amarelo
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras retomou a preparação para o clássico contra o Santos, pelo Brasileirão, após um dia de descanso. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Juventude fizeram atividades de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi ao gramado da Academia de Futebol para trabalhos técnicos e táticos sob o comando de Abel Ferreira.
Vitor Roque se declara ao Palmeiras após convocação: ‘Fora do normal’
Palmeiras
Rivais se agitam com fala do agente de Vitor Roque, do Palmeiras: ‘Loucura’
Fora de Campo
Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo
Libertadores
+ CBF altera tabela do Brasileirão para ajustar jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG
Em recuperação de uma lesão na mão, Weverton alternou trabalhos na parte interna do CT e no gramado, sob supervisão dos preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno. A tendência é que o goleiro precise de mais algumas semanas para retornar, mas deve estar à disposição para a final da Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro.
O capitão Gustavo Gómez o jovem Allan, poupados devido ao desgaste físico no duelo contra o Juventude, treinaram normalmente com o restante do grupo.
Já o argentino Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo em Caxias do Sul e cumpre suspensão automática diante do Peixe. Com isso, Bruno Fuchs, mesmo improvisado, aparece à frente na disputa com Emiliano Martínez pela titularidade.
O volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que passaram por cirurgias neste segundo semestre, seguem em recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e só devem retornar aos gramados em 2026.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 65 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo, rival na decisão da Libertadores. Antes da viagem para Lima, capital do Peru, o Verdão fará cinco jogos, incluindo o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, no Allianz Parque.
- Matéria
- Mais Notícias