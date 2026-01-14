Palmeiras x Santos abre maratona de clássicos do Paulistão-2026

O Paulistão começa a viver, a partir desta quarta-feira (14), uma sequência inédita de clássicos entre os principais clubes do estado. Serão seis rodadas seguidas com confrontos entre rivais tradicionais, em um calendário desenhado para valorizar grandes jogos logo na primeira fase do campeonato. A primeira fase vai de 10 de janeiro a 15 de fevereiro, com oito rodadas; ao final, os oito melhores avançam às quartas de final, em jogo único na casa do time de melhor campanha.

Calendário apertado obriga clubes a dividir o foco entre estaduais e Brasileirão

O pontapé inicial dessa maratona de clássicos será dado com Palmeiras x Santos, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Estadual.

As duas equipes chegam embaladas após estrearem com vitória: o Santos virou para 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Vila Belmiro, com gols de Gabigol e Thaciano, enquanto o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0, no Canindé, com gol de Luighi.

Clássicos em todas as rodadas intermediárias

Com exceção da primeira e da última rodada, todas as demais têm ao menos um clássico entre rivais históricos.

​Além de Palmeiras x Santos, o calendário estipulou: Corinthians x São Paulo (18/1, 3ª rodada), Santos x Corinthians (22/1, 4ª rodada), Palmeiras x São Paulo (24/1, 5ª rodada), {Guarani} x {Ponte Preta} e São Paulo x Santos (ambos em 31/1, 6ª rodada), e Corinthians x Palmeiras (8/2, 7ª rodada).

Novo formato do Paulistão foi inspirado na Champions

O Paulistão estreia um novo formato, que abandona o antigo sistema de grupos e se aproxima da lógica da Champions League.

Os clubes foram distribuídos em potes e se enfrentam entre si dentro de cada pote, além de mais cinco partidas contra equipes de outros potes, totalizando oito jogos na primeira fase.

A distribuição dos confrontos segue critérios pré-definidos entre os potes. Times do Pote A enfrentam todos do próprio pote, dois do Pote B, dois do Pote C e um do Pote D, enquanto os demais potes seguem combinação semelhante: o Pote B joga contra todos do próprio pote, dois do pote A, dois do pote D e um do pote C; o pote C encara todos do pote, dois do pote A, dois do pote D e um do pote B; e o pote D enfrenta todos do pote, dois do pote B, dois do pote C e um do pote A.

