Escalação do Palmeiras tem mudança no gol e ausência de Vitor Roque

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Novorizontino, nesta terça-feira (20), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Substituído durante a vitória sobre o Mirassol, Vitor Roque segue em trabalho de recuperação física e foi poupado pela comissão técnica. Com isso, o ataque será formado por Allan, Riquelme Fillipi e Flaco López.

Marcelo Lomba, com contrato recém-renovado, assume a vaga de Carlos Miguel no gol. O sistema defensivo terá Gustavo Gómez e Murilo como dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez pela esquerda. O meio-campo será formado por Emi Martínez, Larson e Raphael Veiga.

Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista e Andreas Pereira (em transição física), Facundo Torres (lesão na coxa) e Paulinho (cirurgia na perna direita) são os desfalques desta noite.

O Palmeiras tem aproveitamento perfeito na atual edição do Campeonato Paulista, com três vitórias e nove pontos somados. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda não sofreu gols e ocupa atualmente a segunda colocação, atrás apenas do líder Red Bull Bragantino.

Vitor Roque, vice artilheiro da equipe na última temporada, desfalca a escalação titular do Palmeiras para duelo contra o Novorizontino (Foto: Fabio Giannelli / AGIF)

Escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Larson, Raphael Veiga; Allan e Riquelme Fillipi e Flaco López.

Banco de reservas: Carlos Miguel, Aranha, Giay, Jefté, Bruno Rodrigues, Mauricio, Marlon Freitas, Luighi, Benedetti, Erick Belé, Luis Pacheco e Arthur.

