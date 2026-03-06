Trump exalta o Palmeiras em evento com Messi: 'Melhor do Brasil'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou o Palmeiras em evento na Casa Branca com a participação do Inter Miami, equipe de Lionel Messi e atual campeã da Major League Soccer (MLS).

continua após a publicidade

+ Força mental do Palmeiras volta a ser aliada em busca da primeira taça de 2026

Ao relembrar a campanha do Inter Miami no Mundial de Clubes da Fifa 2025, sediado nos Estados Unidos, o presidente fez elogios a Luis Suárez, autor de um gol no empate por 2 a 2 com o Palmeiras ainda na fase de grupos. Com o resultado, os dois clubes avançaram às oitavas de final.

- Vocês empataram com o melhor time brasileiro, uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luis Suárez. Aos 65 minutos, Luis pegou a bola no meio-campo e carregou para uma clássica corrida sozinho, driblando defensores como poucos que já vi. Cortando para a esquerda e fazendo o gol que garantiu o Miami na próxima fase - afirmou Donald Trump.

continua após a publicidade

Na fase eliminatória, o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, com gol do atacante Paulinho já na prorrogação do único confronto entre brasileiros do Mundial. Nas quartas, foi eliminado pelo Chelsea após perder por 2 a 1, em jogo que marcou a despedida de Estêvão do clube.

O Inter Miami, por sua vez, caiu nas oitavas de final ao ser goleado por 4 a 0 pelo Paris Saint-Germain, que avançou até a decisão e terminou com o vice-campeonato. O Chelsea foi o campeão da primeira edição da competição.

continua após a publicidade

Paulinho durante partida entre Palmeiras e Inter Miami, pelo Mundial de Clubes (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire)

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras