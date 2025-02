Escalação do Palmeiras deve ter novidades em todos os setores

O Palmeiras finalizou a preparação para o duelo diante do Guarani na última sexta-feira (31) e deve ter mudanças em todos os setores na escalação. Assim como explicado no início da temporada, Abel Ferreira manterá a rotação do elenco nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista e promove o retorno do "time B".

Com isso, nomes como Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Aníbal Moreno, titulares na última temporada, voltam aos onze iniciais. A segunda unidade, no entanto, segue sem vitórias na competição estadual, após empate contra o Noroeste e derrota para o Novorizontino.

A grande novidade na Academia de Futebol foi o retorno de Rony às atividades. O atacante estava apalavrado com o Al Rayyan, do Catar, e foi liberado pela comissão técnica. Mas problemas burocráticos impediram que o jogador fosse registrado a tempo pelo novo clube, o que encerrou as tratativas.

Fora dos planos da comissão técnica, o atacante participa dos treinamentos com restante do elenco alviverde, mas não foi relacionado para nenhum dos cinco compromissos de 2025.

Rony foi reintegrado após a negociação com o Al Rayyan ser cancelada e treinou com o restante do elenco do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Mateus Bonomi/AGIF

Escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Guarani tem: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco López.

Com oito pontos conquistados, o Verdão ocupa a vice-liderança do grupo D, quatro atrás do São Bernardo. As equipes se enfrentam no próximo domingo (2), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.