Contratação de Paulinho pelo Palmeiras contradiz discurso de Leila Pereira

A chegada de Paulinho, contratação mais cara da história do Palmeiras, contradiz o discurso da presidente Leila Pereira após a reeleição. Na época, a mandatária afirmou que não contrataria jogadores que não pudessem atuar imediatamente, prática adota pelo departamento de futebol nas últimas janelas.

continua após a publicidade

+ Paulinho indica que não tem prazo para retornar e revela interesse antigo do Palmeiras

Fora de combate desde a final da última edição da Copa Libertadores, o atacante se recupera de uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita e ainda possui prazo indefinito de retorno aos gramados.

- Quero investir em um atleta que venha imediatamente. O técnico decide, vai entrar amanhã, e ele esteja apto a jogar. O Palmeiras não é departamento médico. Relação a idade, tempo de contrato, são algumas premissas - completou.

continua após a publicidade

A idade do atleta e o tempo de contrato, citados na resposta da presidente, podem explicar a mudança de pensamento da direção, que buscou em três oportunidades a sua contratação. Aos 24 anos de idade, o atacante assinou vínculo válido com o Verdão até o fim de 2029.

A primeira delas, inclusive, foi quando o atacante ainda defendia o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e realizou a preparação para as Olimpíadas de Tóquio na Academia de Futebol. No entanto, o atleta se recuperava de uma grave lesão no joelho e afirmou precisar corresponder, ao menos por uma temporada, na Europa.

continua após a publicidade

Paulinho, anunciado oficialmente pelo Palmeiras, vestirá a camisa 7 (Foto: Vitor Palhares)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com o contrato prestes a encerrar na Alemanha, Paulinho recebeu sondagens, mas tinha como prioridade um retorno ao Brasil. O Atlético-MG surgiu antes do Verdão, e ele manteve sua palavra a Rodrigo Caetano, então diretor do Galo.

- Eu estava ansiosa para apresentar o Paulinho, que é um atleta que a gente já buscava há tempo. Quando fui eleita na primeira gestão, nós tentamos. E eu, como sou uma mulher que não desiste nunca, continuamos tentando, e ele está aqui, esse grande atleta - afirmou Leila.

Além de Paulinho, o Palmeiras anunciou até o momento o atacante Facundo Torres, ex-Orlando City, dos Estados Unidos, e o volante Emiliano Martínez, que defendia o Midtjylland, da Dinamarca.