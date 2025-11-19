Os jogadores do Palmeiras convocados nesta Data Fifa retornam ao Brasil nesta quarta-feira (19) e serão avaliados fisicamente por membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube antes do duelo contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro a chegar foi o camisa 9, que voltou de Lille, na França, no avião particular da presidente Leila Pereira, segundo apurou o Lance!. O restante do grupo atuou apenas no fim da última noite e é aguardado na Academia de Futebol no fim da manhã.

O sexteto formado por Vitor Roque (Brasil), Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), além de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), contou com logística especial e voos fretados pela diretoria alviverde após os compromissos por suas seleções.

Entre os jogadores, apenas Gustavo Gómez não entrou em campo. O capitão foi poupado no amistoso contra o México por decisão da comissão técnica de Gustavo Alfaro, sem qualquer influência do Palmeiras na escolha. Com isso, aparece como o favorito para retornar a escalação titular na partida desta noite, vital na corrida pelo título do Brasileirão.

Vitor Roque atuou na tarde da última terça-feira, quando entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 da Seleção Brasileira com a Tunísia. Em campo, foi responsável por sofrer o pênalti desperdiçado por Lucas Paquetá. Ainda no voo, iniciou o processo de recuperação física, mas será reavaliado pelo departamento médico.

Entre os convocados, apenas Ramón Sosa começou como titular nesta segunda janela de amistosos. O atacante permaneceu em campo por cerca de uma hora e, se estiver em condições físicas para atuar, será opção no banco de reservas.

Já o trio de uruguaios do Palmeiras iniciou a derrota para os Estados Unidos no banco de reservas. Piquerez entrou durante o intervalo, enquanto Emiliano Martínez e Facundo Torres foram acionados no decorrer da segunda etapa.

Piquerez foi um dos sete jogadores do Palmeiras convocados nesta Data Fifa (Foto: Divulgação/Seleção Uruguaia)

A avaliação do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) será fundamental para que Abel Ferreira defina a escalação que tenta encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. O Palmeiras soma 68 pontos, três a menos que o líder Flamengo, restando cinco rodadas para o fim da competição.

A grande novidade para o jogo desta quarta-feira será a presença dos meias Andreas Pereira e Allan. A dupla cumpriu suspensão automática no clássico com o Santos, an Vila Belmiro, e volta a estar à disposição.

Exemplo Flaco López

Outro nome do Palmeiras convocado nesta Data Fifa, Flaco López disputou apenas uma partida com a seleção da Argentina, no dia 14, contra Angola. Assim como os demais companheiros, contou com voo fretado para realizar o trajeto entre a África e São Paulo e, após avaliação física, foi opção para Abel Ferreira na Vila Belmiro no decorrer do clássico.

A situação do artilheiro da equipe indica possíveis decisões da comissão técnica, que optou por deixá-lo no banco de reservas após o longo deslocamento e o curto tempo de recuperação.