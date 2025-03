Abel, Veiga… Palmeiras blinda lideranças e aposta em manutenção para o Mundial

Mesmo com a derrota na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras mantém a confiança nos principais pilares do elenco. Com o Mundial de Clubes no horizonte, a diretoria aposta na blindagem das lideranças e não cogita a saída do técnico Abel Ferreira.

No Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira comandou o clube em uma das fases mais vitoriosas de sua história. Ao todo, são dez títulos, incluindo duas Libertadores no mesmo ano, além de diversos recordes quebrados.

Com contrato até o fim da temporada, Abel Ferreira deixou o futuro em aberto, embora já tenha indicado a possibilidade de encerrar seu ciclo no clube após cinco anos. Leila Pereira, por sua vez, é uma das principais defensoras da permanência do treinador e trabalha nos bastidores para estender seu vínculo até o fim de seu mandato, em 2027.

– Isso eu já respondi diversas vezes (sobre a permanência de Abel Ferreira). O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. Não tenha dúvidas que eu vou conversar, sim, com o nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027 – afirmou Leila Pereira após ser reeleita presidente do Palmeiras.

Diretoria do Palmeiras aposta na manutenção dos principais pilares, como Veiga (foto) e Abel Ferreira, para a sequência da temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veiga perde pênalti, deixa futuro em aberto, mas segue com moral no Palmeiras

Apesar de manifestar o desejo de continuar no Palmeiras e seguir na luta por títulos, Raphael Veiga admitiu já ter recebido propostas para deixar o clube e afirmou não saber quais serão seus próximos passos na carreira após o vice-campeonato paulista.

– Cara, eu não sei. Para ser sincero, eu amo o Palmeiras, eu amo estar aqui, me sinto muito bem, sou de São Paulo, minha família é daqui. Eu sou muito feliz no Palmeiras, acho que tive outras oportunidades para sair em outros anos, não deu certo. Eu quero sempre ajudar o Palmeiras, minha vontade é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer - explicou Veiga em entrevista após o empate.

Internamente, o camisa 23 assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Gustavo Gómez e Marcos Rocha e segue como um dos principais líderes do elenco. Além das competições nacionais, o Palmeiras terá pela frente o Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano.

Em meio às especulações sobre uma possível transferência para o futebol europeu, o Palmeiras não pretende se desfazer de seus principais jogadores antes do fim do ano. O clube, inclusive, aposta no contrato de longo prazo para manter Raphael Veiga até dezembro de 2027.