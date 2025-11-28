menu hamburguer
Palmeiras realiza último treinamento antes da final sem dois lesionados

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29) na decisão da Libertadores

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 28/11/2025
18:22
Atualizado há 6 minutos
Treino do Palmeiras em Lima
imagem cameraFoto: Vitor Palhares / Lance!
  Matéria
  • Mais Notícias

LIMA (PER) - O Palmeiras realizou o último treinamento da equipe antes da decisão da Libertadores na tarde desta sexta-feira (28), às 16h (horário local), no Estádio do Allianz Lima, no Peru. O time comandado por Abel Ferreira abriu os primeiros minutos das atividades para imprensa e não contou com o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista, lesionados.

O goleiro Weverton, que se recupera de uma fissura na mão, estava em coletiva de imprensa com o treinador e, portanto, chegou alguns minutos depois para completar as atividades com o restante do grupo.

Antes de ir ao gramado, Weverton fez ativação na parte interna, nas dependências do estádio, e foi a campo sem a tala que usava na mão machucada. A tendência é que o goleiro fique no banco de reservas e, portanto, Carlos Miguel será mantido como titular na meta alviverde.

Durante os poucos minutos que a imprensa pode acompanhar, os jogadores fizeram uma ativação física, com direito a bobinho, uma leve carga de tiro no final com todos os jogadores de linha. Já os goleiros fizeram um trabalho separado.

Essa não é a primeira vez que paulistas e cariocas se enfrentam em uma decisão de torneio continental. Em 2021, o Palmeiras bateu o Flamengo em Montevidéu, no Uruguai. O time que vencer esta edição se tornará o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.

Weverton durante treino do Palmeiras em Lima
Foto: Vitor Palhares / Lance!

