FPF divulga súmula após expulsões em Palmeiras x Guarani: 'Covarde'

Os minutos finais do empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Guarani, no último domingo (15), foram marcados por uma confusão à beira do gramado. O episódio resultou na expulsão de Matheus Costa, da equipe visitante, e do auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira no duelo pelo Paulistão.

Responsável por comandar a partida, o árbitro João Vitor Gobi relatou em súmula o confronto entre as áreas técnicas, iniciado após uma discussão acalorada motivada pela entrada de integrantes das comissões técnicas em campo.

Matheus Costa, do Guarani, foi expulso por abandonar o perímetro de sua área técnica e ir em direção ao auxiliar João Martins, proferindo ofensas. O membro da comissão técnica do Palmeiras, por sua vez, respondeu à provocação e também deixou sua área técnica, em direção ao treinador adversário. Confira abaixo o relato.

"Aos 90 + 7 minutos, observei o técnico da equipe do guarani f.c., sr. matheus silva ferreira da costa, abandonar sua área técnica e ir em direção ao banco de suplentes adversário gritando as seguintes palavras direcionadas ao auxiliar técnico da equipe da s.e. palmeiras, sr. joão miguel barreto martins: "vai tomar no cu! devolve a bola, covarde! vá se foder!".

Ao ouvir tais palavras, o referido auxiliar responde: "é pra mim isso? tá maluco? vá se foder, vá tomar no seu cu!", e também abandonou sua área técnica, caminhando na direção do referido técnico, colocando-se em tom de confrontação, tendo sido contidos por mim e por demais membros de ambas as comissões técnicas. aguardei o árbitro concluir a gestão de campo quando de uma infração em favor da s.e. palmeiras, e comuniquei-lhe tal fato, e este, por sua vez, expulsou-os."

Com o empate, o Palmeiras assegurou a segunda colocação geral na tabela ao término da primeira fase do Campeonato Paulista e terá o Capivariano como adversário nas quartas de final, no próximo fim de semana. Já o Guarani terminou na nona colocação e foi eliminado do torneio estadual.

