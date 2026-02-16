Com uma reedição do desfile de 2012, a Mancha Verde, escola de samba ligada a torcidas do Palmeiras, buscou o retorno ao Grupo Especial com um desfile baseado em uma lenda da tradição iorubá. Assinado pelos carnavalescos Rodrigo Meiners e Thiago Meiners, o enredo escolhido foi: "Pelas mãos do mensageiro do axé, a lição de Odu Obará: A Humildade".

O enredo aborda a trajetória de Odu Obará, que após ser humilhado pelos próprios irmãos, alcançou a prosperidade e o reconhecimento, transmitindo uma mensagem de regeneração, simplicidade e superação, em uma releitura atualizada para o desfile. Veja abaixo alguns carros alegóricos da Mancha Verde;

Além da Mancha Verde, quais escolas desfilaram nesta madrugada?

A Camisa 12 abriu a sequência de desfiles na avenida, sendo seguida pela Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde e Nenê de Vila Matilde. Posteriormente, apresentaram-se a Pérola Negra e Dom Bosco de Itaquera, com a Independente Tricolor encerrando as apresentações na manhã de hoje.

A apuração das notas está agendada para a tarde de terça-feira (17), quando será oficialmente anunciada a escola campeã e a classificação final de todas as participantes.