A ação do Verdão na Justiça se deu para que se pudesse comprovar a capacidade da Real Arenas, braço da WTorre na gestão do Allianz Parque, de pagar os valores devidos segundo aponta o clube. O movimento alviverde aconteceu em junho, quando foi dado um prazo para a empresa responder sobre o tema. Alguns dias depois, o juiz do caso pediu mais tempo para analisar a situação e agora acabou suspendendo de vez.