O Palmeiras é mais uma vez alvo de uma ação na Fifa por conta do atraso no pagamento referente à compra de Piquerez junto ao Peñarol-URU. A dívida é de 900 mil de dólares (R$ 4,38 milhões), pela última parcela da transferência, que foi acorda há cerca de dois anos. Mas qual é o motivo para que o Verdão não pague a conta no prazo? O Lance! buscou as respostas com fontes do clube.