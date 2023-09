O Palmeiras mais uma vez será alvo de uma cobrança da Fifa por conta de atraso no pagamento da compra de Piquerez. Desta vez o Penãrol procurou a entidade máxima do futebol para ter acesso ao valor da última parcela da transferência do lateral para o clube brasileiro, que venceu em julho. A informação é do Nosso Palestra e foi confirmada pelo Lance!.