Com o zagueiro Gustavo Gómez de volta da Seleção Paraguaia, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, em sequência à preparação para o confronto com o Goiás, na sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Assim, o time deve ter todos os convocados para o retorno do campeonato.