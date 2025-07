O Palmeiras está escalado para a partida contra o Mirassol, na noite desta quarta-feira (16), no reencontro da equipe com a torcida no Allianz Parque após a disputa do Mundial. Sem Estêvão, que se transferiu para o Chelsea, e Paulinho, com uma lesão na perna, Abel Ferreira optou pelas entradas de Felipe Anderson e Facundo Torres.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vê ‘leilão’ por Ríos, aguarda novas propostas e mantém postura firme

O lateral-direito Giay, com um problema no joelho, e o zagueiro Murilo, com lesão muscular, retornaram lesionados dos Estados Unidos e seguem em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Com isso, ambos são desfalques para a partida desta noite.

Assim, Bruno Fuchs forma dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez. Enquanto Mayke, nos últimos meses do atual contrato, ocupa a lacuna na lateral direita. Piquerez completa o sistema defensivo.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Verdão ocupa a quinta colocação, cinco pontos atrás do líder Flamengo, que tem dois jogos a mais.

Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Yago Felipe e Gabriel; Alesson e Edson Carioca.

Raphael Veiga retorna para a escalação titular do Palmeiras nesta quarta-feira (16), pela décima quarta rodada do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Retrospecto do confronto

O Palmeiras vem de três vitórias seguidas sobre o Mirassol — maior série da história do confronto —, sendo duas fora de casa (em 2023 e 2025) e uma em Barueri (2024). O último encontro entre os times no Allianz, em 2021, terminou com triunfo dos visitantes.

continua após a publicidade

A vitória mais recente, inclusive, selou a classificação do Verdão ao mata-mata do Paulistão. A partida era válida pela última rodada da fase de grupos, e o Alviverde, que precisava da vitória, garantiu o placar de 3 a 2 com um gol de Allan aos 40 minutos do segundo tempo.