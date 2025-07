Palmeiras larga na frente, mas cede empate para o Mirassol e segue fora do G4

No retorno para casa após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras não conquistou um bom resultado ao empatar com o Mirassol por 1 a 1, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira largou na frente, com gol de Facundo Torres, mas viu Chico da Costa deixar tudo igual na capital paulista.

Com o resultado, o Verdão segue em quinto lugar na tabela de classificação, agora com 23 pontos, mas um jogo a menos que os demais times da parte de cima da tabela. A posição, no entanto, pode mudar ao final desta rodada. O Mirassol, por sua vez, aparece em 10°, com 18 pontos.

Como foi o jogo?

O técnico Abel Ferreira promoveu algumas alterações na equipe, colocando Raphael Veiga e Felipe Anderson como titulares. Enquanto o camisa 7 ficou no lado esquerdo do ataque, Facundo Torres ocupou o lado oposto, que até então era preenchido por Estêvão. E a dupla não demorou para assustar.

Na primeira boa chance alviverde, aos 4 minutos, o uruguaio chutou à distância e levou perigo à meta de Walter. Aos 8, foi a vez de Felipe Anderson arriscar um belo chute após contra-ataque, mas parou nas mãos do goleiro, que defendeu bem.

O Mirassol marcava bem e tentava se aproveitar de alguns vacilos da defesa do Verdão para avançar. Apesar de não ter arriscado nenhum chute, fez Gustavo Gómez afastar uma bola perigosa da área. Aos 30, após cobrança de escanteio de Veiga, Richard Ríos cabeceou com perigo e obrigou Walter a defender à queima-roupa.

Apesar das tentativas na criação, principalmente com Felipe Anderson buscando o jogo, o Palmeiras não era efetivo no último passe. Vitor Roque perdeu chance de um bom domínio na área, enquanto em outras jogadas o ataque se mostrada sem entrosamento.

Foi só aos 36 que o Mirassol, enfim, conseguiu avançar à área palmeirense. Após avançar em velocidade pela esquerda, Reinaldo mandou a bola à meia-altura na área, mas ninguém apareceu para completar. No fim, Piquerez finalizou após tabela com Ríos, mas também não abriu o marcador e o primeiro tempo terminou zerado.

Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo. O Palmeiras tentava aumentar seu domínio na partida e conseguiu balançar as redes aos 9 minutos, quando Ríos avançou em velocidade pela direita até chegar ao ataque. O colombiano tocou para Veiga que, com um passe de calcanhar, deixou para Facundo Torres arrematar para abrir o marcador.

Pouco tempo depois, aos 15, em cobrança de falta ensaiada, Veiga finalizou de longe e viu a bola passar com perigo na meta adversária. Em busca de maior movimentação e rendimento, Abel Ferreira mexeu no time aos 20 minutos, colocando Mauricio e Flaco López, mas quem foi às redes foi justamente o Mirassol.

Aos 26, Neto Moura recebeu a bola no meio e fez longo e bom lançamento. Jemmes cabeceou para o centro e encontrou Chico da Costa, que completou para o fundo da meta de Weverton para dar números finais ao duelo.

Ramón Sosa estreia

Aos 30 minutos, Abel promoveu a estreia do atacante Ramón Sosa, contratado na última semana. O jogador entrou na vaga de Facundo Torres. O jogador não teve muito tempo, mas tentou algumas investidas sem sucesso no ataque.

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentará o Atlético-MG, também no Allianz Parque, em partida marcada para domingo (20), às 17h30. Já o Mirassol recebe o Santos, um dia antes, no Maião, às 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 MIRASSOL

14ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de julho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Facundo Torres (9'/2°T) (1 a 0); Chico da Costa (26'/2°T) (1 a 1)

🟨 Cartões amarelos: Flaco López (PAL); Yago Felipe e Neto Moura (MIR);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🏁VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Flaco López).

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Matheus Bianqui); Yago Felipe (Chico da Costa), Alesson (Negueba) e Edson Carioca (Chico Kim).