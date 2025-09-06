Entenda andamento das conversas entre Abel e Palmeiras pela renovação

A novela envolvendo a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras segue sem desfecho. Como revelou a presidente do clube, Leila Pereira, o treinador tem em mãos uma proposta de contrato para estender seu vínculo até dezembro de 2027, data que marca o fim do segundo mandato da dirigente.

Anteriormente, o treinador afirmou que sua renovação dependia de apenas uma cláusula: conquistar ao menos um título em 2025. A própria presidente, no entanto, declarou em pronunciamento que isso seria "impossível". Depois disso, Abel passou a dizer que sua permanência está atrelada a uma decisão familiar.

A diretoria alviverde não pressiona o treinador por uma decisão, até por entender que ele é o nome ideal para o projeto de médio prazo do clube. Internamente, porém, há o desejo de ter uma definição antes de dezembro, principalmente em caso de negativa, para que haja tempo hábil para buscar um novo nome no mercado.

Segundo apurou a reportagem, as partes seguem confiantes por um desfecho positivo e a tendência é que Abel Ferreira permaneça no Palmeiras .

Após um desempenho esportivo aquém do esperado em 2024, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, Abel Ferreira, ao lado de Anderson Barros e da presidente Leila Pereira, entendeu que o elenco precisava passar por uma reformulação.

Com isso, nomes indicados pelo treinador passaram a reforçar a Academia de Futebol, como o zagueiro canhoto Micael e o atacante Facundo Torres. Ao todo, o Verdão anunciou 12 contratações nesta temporada, com um investimento de pouco mais de R$ 700 milhões.

A confiança da diretoria, o conhecimento do elenco, o alto salário, além da logenvidade no cargo são fatores que aproximam o técnico da permanência.

Abel Ferreira possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Abel Ferreira não deixará o Palmeiras antes do término da temporada

Uma possível saída de Abel Ferreira antes do término da temporada está totalmente descartada. Nos últimos dias, o nome do treinador foi ventilado em clubes da Turquia e no Al Ahly, do Egito.

O português já afirmou em outras oportunidades que não pretende deixar o Palmeiras antes do fim dos compromissos da equipe no ano. Agora, busca conquistar ao menos um título, seja no Brasileirão ou na Libertadores, para não encerrar sua primeira temporada sem troféus no comando técnico alviverde.