Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 14/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 14/06/2024 - 08:20

O Palmeiras não deve ter novas saídas no elenco em 2024. Isso é o que o técnico Abel Ferreira garante, após perder Endrick, Luis Guilherme e Luan.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

O trio foi negociado, gerou muito dinheiro ao caixa do Verdão e o clube está satisfeito com a situação. Agora, o desejo do comandante alviverde é manter o atual elenco, blindar os jogadores de propostas e, se tiver oportunidades, trazer mais reforços. A possibilidade de atletas deixarem o Palmeiras existe se as multas rescisórias forem pagas.

Abel Ferreira e diretoria do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Já sabíamos que quando começasse o campeonato íamos perder jogadores para as seleções, não esperava tantas vendas. (...) Vendas estão fechadas. Quem vai entrar, está fechado. Presidente e empresários que ligam para os jogadores do Palmeiras: esqueçam. Ninguém sai, a não ser que paguem a cláusula, como foi com o Luan. Se pagarem, os jogadores ou treinadores decidem.

— Quem foi vendido está vendido, isto foi falado com os jogadores abertamente. Clubes da Europa que venham... Murilo, não dá. Piquerez a mesma coisa. López, Veiga... Não posso, já foram vendidos três. Acho que chega, fizemos muito dinheiro — disse Abel.

➡️ Rony dá resposta confusa e revela se recebeu proposta para deixar o Palmeiras

Palmeiras vai contratar depois das saídas?

Com as baixas de jogadores como Luis Guilherme, Endrick e Luan (Estêvão também deve ser negociado, mas só deixa o clube em 2025), Abel Ferreira também deixou aberta a possibilidade de o Palmeiras realizar novas contratações na temporada. O perfil, porém, precisa ser aprovado de forma unânime pelo departamento de futebol.

— Temos essas questões das vendas, das possíveis chegadas de jogadores, o único contratado foi o Felipe Anderson. (...) O Ríos saiu, mas vai voltar. Gómez saiu, mas volta. Endrick não volta, Luan, Estêvão... Há contratações que fizemos, não vou confirmar, mas se houver alguma oportunidade, vamos antecipar um ano. O Aníbal chegou atrasado. Mas era o jogador que eu queria, que a presidente e o (Anderson) Barros queriam — concluiu.

Para o segundo semestre, o Palmeiras contratou Felipe Anderson e tem acerto com Agustín Giay, do San Lorenzo. Luan, Luis Guilherme e Endrick, o "trio vendido", rendeu mais de R$ 500 milhões aos cofres palmeirenses.