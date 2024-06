Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 14/06/2024 - 01:23 • São Paulo (SP)

Rony fez um dos gols do Palmeiras na vitória sobre o Vasco, nesta quinta-feira (13), e revelou se recebeu proposta para deixar o clube nesta temporada. Veja no vídeo acima.

O atacante afirmou que “acompanha as notícias” e entendeu que chegou oferta, mas explicou que não foi apresentada diretamente a ele.

Rony balançou as redes e foi titular do Palmeiras diante do Vasco, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Pelo que eu vi sim. Acompanho muitas notícias, então acho que chegou (proposta). Não tô sabendo, mas vi muita notícia. Para mim, particularmente, não chegou nada, para o empresário também. Quando chegar, vão nos procurar e vamos ficar tranquilos. Deixo isso para o meu pai, que resolve tudo. Estou focado no clube, no meu trabalho e cada vez mais aprimorando algumas coisas — afirmou.

Sobre o futuro, Rony se manteve enigmático e disse que prefere esperar.

— Não sei (se existe a possibilidade de sair). Se existe... Como sempre falo, deixo na mão de Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha carreira. Se tiver que sair um dia, vou deixar na mão de Deus — concluiu.

Atacante ficou chateado com críticas no Verdão

Rony está no Palmeiras desde 2020, quando foi contratado junto ao Athletico-PR. Recentemente, ele sofreu com críticas de parte dos torcedores alviverdes e confessou que ficou incomodado. Entretanto, o atleta deu a entender que permaneceria no Verdão, na ocasião.

O camisa 10 tem 66 gols pelo Palmeiras e diversos títulos conquistados. Em 2024, perdeu o posto de titular do time treinado por Abel Ferreira, mas vem recuperando o espaço com a saída de Endrick. Diante do Vasco, Rony foi substituído por Flaco López na reta final do jogo.