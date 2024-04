(Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 12:58 • São Paulo (SP) • Atualizada em 25/04/2024 - 14:01

A épica virada do Palmeiras sobre o Independiente del Valle, na altitude de Quito, pela Libertadores, garantiu a quebra de três marcas históricas.

Com gol marcado por Luís Guilherme, nos acréscimos da partida, o Verdão alcançou o Olímpia, do Paraguai, na quinta colocação dos clubes com mais vitórias na história da competição continental. Ao todo, são 134 triunfos em 237 jogos disputados.

A equipe comandada por Abel Ferreira também se transformou no quarto clube com mais vitórias fora de casa no torneio, totalizando 53 em 118 confrontos.

Ademais, o Palmeiras é o único clube que conseguiu vencer o Independiente del Valle fora de casa na Libertadores. Em 32 partidas como mandante, os equatorianos acumulam 19 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas, ambas justamente para o Verdão.

PALMEIRAS ENTRE OS CLUBES BRASILEIROS NA LIBERTADORES

▪️ Brasileiro com mais finais disputadas: 6 (1961, 1968, 1999, 2000, 2020 e 2021) ao lado do São Paulo;

▪️ Brasileiro com mais títulos: 3 (1999, 2020 e 2021) ao lado de Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo;

▪️ Brasileiro com mais gols marcados: 458 gols;

▪️ Brasileiro com mais vitórias: 134 triunfos;

▪️ Brasileiro com mais participações na história: 24 edições disputadas.

Palmeiras é o clube brasileiro com maior número de participações na história da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)