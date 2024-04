Endrick marcou o primeiro gol do Palmeiras na partida (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 25/04/2024 - 10:24 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu de maneira épica e de virada o Independiente Del Valle nesta última quarta-feira (24), na altitude de Quito, em mais um jogo que entrou para a história da era Abel Ferreira.

O triunfo no Equador fez com que o Verdão ultrapassasse o tradicional Peñarol na lista de clubes com mais vitórias como visitante na competição. Os uruguaios somam 52 triunfos em 185 jogos, enquanto o Palmeiras agora tem 53 vitórias em 118 partidas.

O Palmeiras também alcançou a quinta colocação entre os clubes com mais vitórias em Libertadores, e agora divide o quinto lugar com o Olímpia-PAR, com 134 vitórias cada.

Invicto na Libertadores 2024, o Verdão não sabe o que é perder como visitante na competição há sete jogos e agora terá somente mais um jogo fora de casa na fase de grupos, diante do Liverpool-URU.

Por fim, o Palmeiras é o clube brasileiro com mais títulos, mais finais, mais semifinais, mais quartas de finais, mais oitavas de finais, mais participações, mais jogos, mais vitórias e mais gols em Libertadores.

É só admitir, não tem clube brasileiro com mais tradição em Libertadores do que a Sociedade Esportiva.

Luis Guilherme, nos acréscimos da partida, marcou o gol que garantiu a vitória de virada do Palmeiras sobre o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)