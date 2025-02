Palmeiras registra Micael e abre caminho para inscrever zagueiro no Paulistão

Micael foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (26). O zagueiro foi anunciado nos últimos dias e é o quinto reforço do Palmeiras para a temporada 2025.

Agora, a preocupação gira em torno da inscrição do jogador para a disputa do Campeonato Paulista. Segundo apuração do Lance!, a intenção do Palmeiras é garantir a inclusão de Micael e Fuchs, zagueiros recentemente contratados, na lista da competição. O clube corre contra o tempo.

De acordo com o regulamento do Paulistão, as equipes têm até esta sexta-feira (28 de fevereiro) para realizar alterações na relação de inscritos. A tendência, conforme apurado, é que tudo seja resolvido dentro do prazo.

Fuchs foi regularizado no BID na última semana, e a expectativa é contar com a dupla para a decisão do Palmeiras neste sábado (1), contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Revelado pelo Atlético-MG, Micael disputou apenas duas partidas pelo clube mineiro antes de se transferir para os Estados Unidos em 2022. No Houston Dynamo, acumulou 80 jogos, sendo 42 somente na temporada atual, além de marcar três gols. O defensor atende aos requisitos de Abel Ferreira, que buscava um zagueiro canhoto para reforçar o elenco.

Palmeiras no mercado de transferências

Além de Micael, o Palmeiras anunciou, até o momento, quatro reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo, válido até dezembro, do Atlético-MG.