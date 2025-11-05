Empate em São Paulo x Flamengo garante Palmeiras no G-7 do Brasileirão
Equipe fechará 32ª rodada com no mínimo 20 pontos de vantagem para o oitavo colocado
O Palmeiras está garantido no G-7 do Brasileirão, que dá acesso direto à Libertadores em 2026. O empate com o Flamengo deixou o oitavo colocado São Paulo com 45 pontos ao fim da 32ª rodada, 20 atrás do alviverde. Como restam 18 em disputa para a equipe tricolor, é impossível que o rival alcance o time comandado por Abel Ferreira.
➡️Confira a tabela atualizada do Brasileirão
➡️Simulador do Brasileirão: projete a reta final do Palmeiras
Na próxima quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Santos, pela 32ª rodada, no Allianz Parque, às 21h30. A equipe pode se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro com o empate do Flamengo. A diferença para o segundo colocado em caso de vitória subirá para três pontos.
Libertadores virou rotina
O Palmeiras caminha para a 12ª participação consecutiva na principal competição de clubes do continente. No período, conquistou duas taças, em 2020 e 2021, ambas sob comando do técnico Abel Ferreira.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Palmeiras x Flamengo na final
Na atual edição, o Palmeiras está classificado para a decisão após reverter a desvantagem de três gols diante da LDU no Allianz Parque e agora enfrenta o Flamengo, que também é adversário na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A final será em Lima, capital do Peru, no próximo dia 29.
Esta será a segunda final entre Palmeiras e Flamengo desde que Abel Ferreira chegou ao futebol brasileiro. Em 2021, o Verdão venceu os cariocas por 2 a 1, com gol do atacante Deyverson já na prorrogação do confronto disputado em Montevidéu.
Caso conquiste algum dos dois títulos em disputa na atual temporada, Abel Ferreira se tornará o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, com 11 taças em cerca de cinco anos de trabalho.
