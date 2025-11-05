Pênalti para o Flamengo contra o São Paulo agita web: 'Depois é o Palmeiras'
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
O primeiro tempo do confronto entre Flamengo e São Paulo terminou em um empate por 1 a 1. As equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro aconteceu através de um pênalti, que foi marcado por polêmica de arbitragem.
O lance aconteceu aos quatro minutos. Na ocasião, o São Paulo já vencia o confronto por 1 a 0, com gol marcado por Luciano no início da partida. Foi então, que em uma jogada rápida da equipe de Filipe Luís, Arrascaeta recebeu uma bola enfiada na área tricolor.
Ao dominar a bola, o uruguaio foi ao chão depois de um contato com o meia Pablo Maia. O jogador do São Paulo deu um encontrão no adversário pelas costas. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou ao marcar a penalidade.
Nas redes sociais, a decisão da arbitragem gerou polêmica. De um lado, torcedores do Flamengo classificaram o lance como claro. Por outro lado, rivais do Rubro-Negro questionaram a marcação. Em meio aos comentários, o Palmeiras foi citado. Veja abaixo:
