Emiliano afasta ‘clima de revanche’ no Palmeiras e explica diferenças entre Barueri e Allianz Parque

Autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, Emiliano Martínez afirmou que o resultado de hoje não tem clima de revanche após a derrota na decisão do Campeonato Paulista para o rival.

continua após a publicidade

+ Palmeiras fecha dia perfeito contra o Corinthians e quebra jejum em 2025

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o volante acertou um belo chute de fora da área e anotou seu primeiro gol com a camisa alviverde.

- Não, não, acredito que começamos o Campeonato Brasileiro sem pensar no que aconteceu anteriormente (derrota na decisão do Paulistão), mas sabíamos que ia ser um jogo muito importante - afirmou o uruguaio.

Devido a um show no Allianz Parque, o Palmeiras foi obrigado a mandar o clássico paulista na Arena Barueri, que também possui gramado sintético. Para o uruguaio, ambos os campos são similares e que se sente confortável em jogar na "segunda casa".

continua após a publicidade

- Não. Não há diferença, todos são sintéticos e estamos um pouco mais acostumados com este lugar aqui (Arena Barueri), mas nós nos sentimos muito contentes - completou.

O Palmeiras chegou a sete pontos com o resultado deste sábado e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe se prepara para encarar o Internacional, no Beira-Rio, pela quarta rodada da competição.

continua após a publicidade

Emiliano Martínez em entrevista após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras vence o rival pela primeira vez em 2025

Após três partidas — dois empates e uma derrota —, o Palmeiras venceu o Corinthians pela primeira vez na atual temporada. O rival foi justamente o adversário na decisão do Paulistão. Com total controle da partida, a equipe comandada por Abel Ferreira marcou dois gols antes dos 20 minutos e fez uma grande atuação coletiva.