Felipe Anderson revela conversa com Abel e se diz pronto para estrear no Palmeiras: ‘Fome por ganhar’

15/07/2024 - São Paulo (SP)

O reforço mais esperado desta janela de transferências, Felipe Anderson foi apresentado pelo Palmeiras na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira (15), agradeceu a oportunidade, comentou o que o fez escolher o clube e, também, sobre a "fome por ganhar e competir". O jogador usará a camisa 9, que pertencia a Endrick.

- Foi um ano para mim que eu estava no último ano de contrato e eu precisava de um projeto para tomar uma decisão, para dar continuidade na carreira, e não foi difícil por tudo que o Palmeiras é, representa, ainda mais quando entramos em detalhes. Quando foi passado tudo que o clube pretende, tudo que o clube tem almejado, como a presidente acabou de falar, da competitividade. Eu buscava isso, a fome por ganhar, competir. Quando falaram de tudo isso do Palmeiras, não foi difícil. Com calma escolhemos. No primeiro mês aqui trabalhando vi que foi a escolha certa - afirmou o novo camisa 9 do Verdão.

- Os profissionais aqui são incríveis, com dedicação, luta. Essas semanas foram intensas, boas. Me sinto bem fisicamente. Estarei disponível, estou à disposição e vamos ver o que acontece - disse o jogador.

Sobre sua versatilidade em campo, Felipe Anderson diz que pode ser utilizado em vários setores, assim como fez na Lazio-ITA, seu último clube.

- É sempre o treinador que decide, mas gosto de estar disponível e me cuido muito. Sobre posição, nos últimos três anos na Lazio, o treinador me mudou muito. Joguei bastante na direita, mas ele me colocava na esquerda, meio. Último mes joguei até de ala. Desde que cheguei na Itália aprendi muito de tática e queria saber de todas as posições para assimilar os jogos, o que o treinador pede. Isso tem me ajudado muito para colaborar com o time. Gosto de estar disponível independente da posição - completou o jogador.