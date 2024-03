Rômulo poderá enfrentar o Palmeiras na semi do Paulista? Lance responde!

Rômulo enfrentou o Palmeiras na estreia do Paulistão 2024 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 19/03/2024 - 07:19 • São Paulo

O duelo entre Palmeiras x Novorizontino pela semifinal do Paulista reserva um encontro pra lá de inusitado e especial. Já de contrato assinado até 2028 com o Verdão, quis o destino que o meia Rômulo disputasse um dos maiores jogos de sua curta carreira diante do clube que será a sua casa para os próximos anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas a dúvida do torcedor é: será que o Rômulo vai poder enfrentar o Palmeiras mesmo já de contrato assinado com o Verdão? A resposta é, sim!

No contrato não há nenhuma cláusula que impeça a participação do camisa 10, que inclusive já enfrentou o Palmeiras nesta temporada, no jogo de estreia do Novorizontino no campeonato, quando a partida terminou empatada por 1 a 1.

Rômulo deve ser titular do time de Eduardo Baptista e o ex-técnico do Verdão não pensa em poupá-lo da partida por conta do vínculo que o atleta já criou com o Verdão.

Um dos destaques da bela campanha do Tigre no Paulistão 2024, Rômulo chegou ao seu terceiro gol na competição ao marcar o importante tento que levou a partida diante do São Paulo para os pênaltis.

Quinta contratação do Palmeiras para esta temporada, Rômulo deve se apresentar ao Verdão assim que a trajetória do Novorizontino neste Paulista acabar, e quis o destino que o Verdão possa ser o responsável por ele chegar mais cedo na Academia de Futebol.