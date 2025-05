Autor de dois dos três gols da vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (22), no Allianz Parque, e que garantiu a classificação do time comandado por Abel Ferreira para as oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Estêvão saiu de campo aplaudido e teve seu nome gritado pelos mais de 38 mil torcedores presentes.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho volta a ser relacionado após ficar dois jogos fora no Palmeiras

Após a partida, o jovem, que faz suas últimas partidas pelo Verdão antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no mês que vem, comentou o momento que vive no clube.

- Estou vivendo dias incríveis, mistura de sentimentos. Difícil explicar... quando você está jogando, você está jogando para dar a vida aos torcedores, e ter esse ter o reconhecimento da torcida sabendo que daqui uns dias não vou viver mais isso. Tenho que agradecer essa torcida maravilhosa por tudo que fizeram por mim - afirmou Estêvão.

continua após a publicidade

- Gratidão, porque ao mesmo tempo que vou sair daqui, vou viver um sonho. Estou tentando desfrutar o máximo disso aqui, porque vou sentir falta. Nunca me deixei abalar no jogo. Eu perdi chances, mas depois tive outras oportunidades - comentou o atacante.

Em relação à Seleção Brasileira, Estêvão prefere manter os pensamentos no Palmeiras, principalmente por estar na reta final de seu contrato.

- Sinceridade não sei (se está na lista de convocados), coloco nas mãos de Deus. Minha cabeça está no Palmeiras e quero desfrutar aqui - finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo do Palmeiras

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira é o líder com 22 pontos e enfrenta o Flamengo, vice-líder com 19, no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada da competição.