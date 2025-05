Paulinho volta a ser relacionado após ficar dois jogos fora no Palmeiras

O atacante Paulinho voltou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira após dois jogos fora de embate. O jogador do Palmeiras não será titular nesta quinta-feira (22), contra o Ceará, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque, mas está no banco de reservas e pode entrar no segundo tempo, como tem acontecido com frequência.

Paulinho estava fora em razão de um cronograma, que foi pensado para que o camisa 10 chegue para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no mês que vem, com plenas condições físicas, diferentemente das últimas semanas, quando atuou por alguns jogos e poucos minutos para pegar ritmo de jogo, mas sem conseguir atuar por 90 minutos, já que vem de uma cirurgia na perna direita, ralizada em dezembro.

Em razão desses cuidados e visando preservar a saúde física do jogador, os médicos e comissão técnica têm poupado Paulinho de alguns jogos, como nos dois últimos contra o Bolívar, pela Libertadores, e também contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

- É por isso que estamos trabalhando, para ele estar o melhor possível no Mundial. É um jogador que teve lesão grave, recuperação chata. Desde o início da temporada estamos fazendo essa gestão. Uma gestão necessária. Em termos de cronograma, depois do São Paulo, sabíamos que demoraria mais uns dias para ele se recuperar dentro dessa rotina maluca. Está dentro do que esperamos, não pressionamos nada. Esperamos que na quinta ele esteja com a gente - disse o auxiliar técnico João Martins.

O duelo contra o São Paulo, citado pelo auxiliar de Abel Ferreira, foi o primeiro em que Paulinho entrou como titular. Nos anteriores, desde que estreou contra o Corinthians, no dia 12 de abril, o atacante entrou sempre no segundo tempo, geralmente por volta dos 30 minutos. Até aqui, o camisa 10 atuou em sete partidas.

