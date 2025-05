Palmeiras vence com dois gols de Estêvão e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no Allianz Parque, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Estêvão, duas vezes, e Flaco López marcaram os gols do Verdão no confronto.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira iguala a campanha da última temporada, quando foi eliminada pelo Flamengo nas oitavas de final. O próximo adversário será definido em sorteio realizado pela CBF, que ainda não divulgou a data. O Ceará, por sua vez, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo?

Foram 45 minutos de muita disputa no meio de campo e domínio do Palmeiras, que criou as principais chances de perigo. Pelas pontas, principalmente com Estêvão e Piquerez, o Verdão pressionou a última linha de marcação do Ceará.

Aos 20 minutos, o jovem atacante Estêvão quase abriu o placar, mas o goleiro Fernando Miguel fez boa defesa e evitou o gol. Aos poucos, o Ceará passou a trocar passes na intermediária ofensiva e conseguiu desacelerar o ritmo da partida.

Após controlar o jogo e administrar o resultado durante boa parte do primeiro tempo, o Palmeiras viu, aos 43 minutos, Pedro Henrique driblar Weverton e balançar as redes. O gol, no entanto, foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento.

O nome do segundo tempo foi Estêvão. Aos 15 minutos, o atacante fez bela jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área pela defesa rival. Inicialmente, Anderson Daronco não marcou o pênalti, mas voltou atrás após recomendação do VAR. Na cobrança, o jovem parou em Fernando Miguel, mas marcou no rebote.

Na sequência, Lucas Evangelista encontrou Estêvão na esquerda. O atacante partiu para cima da marcação, aplicou duas pedaladas e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro. Com três gols de vantagem no placar agregado, o Verdão controlou a partida e ainda balançou as redes mais uma vez, com Flaco López.

Estêvão marcou duas vezes na vitória do Palmeiras sobre o Ceará, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Uma semana depois, o Ceará recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela mesma competição.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 CEARÁ

Jogo de Volta – Terceira Fase - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de maio, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Estêvão (21' 2ºT), Estêvão (24' 2ºT) e Flaco López (41' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Rafael Ramos (CEA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Diel

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Ríos) e Felipe Anderson (Mayke); Mauricio, Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Lourenço), Diego e Lucas Mugini (Mateus Araujo); Pedro Henrique (Lelê), Galeano (Aylon) e Pedro Raul.