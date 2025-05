Felipe Anderson sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído ainda nos primeiros minutos da partida entre Palmeiras e Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O lateral-direito Mayke foi o escolhido pela comissão técnica de Abel Ferreira para atuar pelo lado direito do meio de campo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras define futuro de Ríos em meio a investidas antes do Mundial

Após uma sequência como titular, o meia foi poupado na vitória em Bragança Paulista e retornou ao time nesta noite, ao lado de Aníbal Moreno e Lucas Evangelista no meio de campo.

Esta é a segunda lesão de Felipe Anderson na temporada. Anteriormente, o jogador ficou afastado no início do Campeonato Paulista por conta de uma pubalgia. O Verdão acabou ficando com o vice-campeonato estadual após perder a decisão para o Corinthians.

continua após a publicidade

Apesar de ter ficado fora de boa parte do Campeonato Paulista, Felipe Anderson disputou nove das dez partidas do Palmeiras no Brasileirão, competição na qual o clube lidera com 22 pontos, quatro a mais que o Flamengo.

No total, o meia entrou em campo 19 vezes na temporada, sendo 11 como titular. Ele ainda não marcou gols e tem uma assistência. Além de Mayke, o técnico Abel Ferreira conta com o jovem Allan e com Raphael Veiga como opções para o setor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0, fora de casa, com gol do capitão Gustavo Gómez, e agora joga por um empate no Allianz Parque para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última temporada, o Verdão foi eliminado nessa mesma fase, diante do Flamengo.

A meta esportiva estipulada pela diretoria do clube para esta temporada é chegar, ao menos, às quartas de final. Caso avance nesta noite, o Palmeiras conhecerá seu próximo adversário em sorteio a ser realizado na sede pela CBF.