Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 11/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Já em clima de despedida para Endrick, o Palmeiras encara o Athletico-Pr neste domingo (11), na Arena Barueri, em jogo válido pela 6 rodada do Brasileirão 2024.

O camisa 9 do Palmeiras reencontra mais uma vez a sua principal vítima no futebol brasileiro. O Furacão já sofreu quatro gols de Endrick, dois deles, os primeiros da joia como profissional.

No ano passado, Endrick marcou gols nas duas partidas em que jogou contra o Athletico.

Em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, Endrick balançou a rede uma vez no empate do alviverde em 2 a 2, na Ligga Arena.

Na partida de volta, na Arena Barueri, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com um belo gol anotado pelo camisa 9, logo nos primeiros minutos de partida.

(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Depois da partida de domingo (11), Endrick só terá mais seis jogos com a camisa do Palmeiras e a despedida do jogador do Allianz Parque está marcada para o final do mês, diante do San Lorenzo.