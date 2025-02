O Atlético-MG confirmou a chegada do lateral-esquerdo Caio Paulista, emprestado até dezembro de 2025, conforme anunciado nesta sexta-feira (14). Caio Paulista, que tem experiência em diversas posições, incluindo a de atacante, vem de uma trajetória de sucesso por clubes como Avaí, Fluminense, São Paulo e Palmeiras, onde conquistou títulos como a Copa do Brasil de 2023 e campeonatos estaduais.

Empolgado em defender o Atlético Mineiro

Vestindo a camisa 38, o jogador já está registrado no BID, seguindo o acordo entre Atlético e Palmeiras. Em suas primeiras declarações como parte do Galo, Caio Paulista compartilhou sua empolgação em se conectar com a torcida.

- Fala torcida do Galão da Massa! Ansioso para ter esse contato com vocês. Espero que minha passagem seja bastante vencedora. Prometo muita entrega e raça, sempre dando meu melhor dentro de campo - expressou.



Nascido em São Paulo, Caio Fernando de Oliveira, mais conhecido como Caio Paulista, é reconhecido por sua versatilidade em campo. Sua carreira é marcada por títulos importantes, como o Catarinense de 2019 pelo Avaí, Taça Rio de 2020, Taça Guanabara e Carioca de 2022 pelo Fluminense, além da Copa do Brasil de 2023 e o Paulista de 2024 pelo Palmeiras.

Caio Paulista, novo reforço do Alético-MG (foto CAM)

Rony é oficializado pelo Atlético-MG

Fim da novela Rony. O jogador desembarcou na última quinta-feira (13) em Belo Horizonte, realizou exames médicos e foi oficializado como novo reforço do Atlético-MG nesta tarde. O contrato do atacante será válido por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

O Palmeiras, antigo clube de Rony, já assinou a liberação do atleta, que foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pelo Galo. Com isso, está liberado para atuar no Campeonato Mineiro.

