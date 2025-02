São Paulo lida com fantasma de lesões em estádio do Palmeiras

O São Paulo enfrenta o Palmeiras com um desafio que vai além da necessidade da vitória para aliviar a pressão do Tricolor com os torcedores após sequência sem vitórias no Campeonato Paulista. No Allianz Parque, o histórico de lesões em gramado sintético surge como outro adversário para a equipe.

No estádio do rival, o Tricolor tem uma lista de sete ocorrências de lesões no gramado sintético. Algumas delas, inclusive, muito mais graves e que geraram a necessidade de cirurgias, nas quais os jogadores perderam todo o restante das respectivas temporadas.

Esta sina acompanha o São Paulo desde 2022. Naquele ano, em outubro, Miranda foi o primeiro caso quando sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O rompimento marcou o último jogo da carreira do zagueiro, que precisou passar por cirurgia e não se recuperou a tempo antes de se aposentar.

Entre outras lesões mais sérias, algo parecido aconteceu com Ferraresi e Galoppo. Os dois romperam ligamentos. Em outros casos registrados no Allianz, como Ferreira e Lucas Moura, foram lesões mais leves.

Após o empate com o Velo Clube, na última rodada do Paulistão, Zubeldía falou sobre a preocupação com o gramado. Pressionado pela torcida, o técnico deve optar por uma escalação com o que tiver de melhor para correr atrás dos três pontos.

— Verei bem como estão todos. O tema do gramado é sempre um fator, especialmente no período de preparação, com jogadores que já tiveram problemas lá. Temos que avaliar bem o tema do gramado — disse Zubeldía.

No Allianz, o caso mais recente foi com Ferreirinha. Em 2024, sentiu a coxa esquerda. Inclusive, o jogador é dúvida para o jogo. Na rodada mais recente, foi quadro de dores na posterior da coxa direita. O time deve avaliar melhor no sábado (15/2).

Veja histórico de lesões do São Paulo em estádio do Palmeiras

Miranda (ligamento colateral medial do joelho esquerdo) Ferraresi (ligamento cruzado anterior do joelho direito) Rafinha (tornozelo esquerdo) Galoppo (ligamentos do joelho esquerdo) Welington (tornozelo esquerdo) Lucas Moura (coxa esquerda) Ferreira (coxa esquerda)