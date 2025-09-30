Com reviravoltas, vidente prevê resultado de Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco se enfrentam, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu uma vitória do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O tarólogo previu dificuldades para a equipe de Abel Ferreira. Ele ressaltou que o Alviverde precisará entrar bastante atento em campo para tentar buscar o resultado. As cartas apontaram que o time do técnico português precisará buscar a perfeição no confronto.

Por outro lado, Luiz Filho apontou oscilações para a equipe de Fernando Diniz. Apesar disso, ele destacou que o Cruzmaltino deve apresentar diversas oportunidades de complicar o adversário através de contra-ataques rápidos e precisos.

continua após a publicidade

De uma forma geral, o vidente revelou uma partida bastante equilibrada entre as equipes. As cartas apontaram um jogo aberto, com reviravoltas e uma série de oportunidades para ambos os lados. Em meio a um confronto aberto, o Vasco sai como favorito a vitória.

Palmeiras x Vasco

O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o segundo encontro entre os times em 2025. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1 a 0, no Mané Garrincha. Desta vez, o Alviverde será o mandante do confronto.

continua após a publicidade

Após um turno, a equipe de Abel Ferreira segue disputando as primeiras colocações do Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos. Por outro lado, o Vasco está na parte de baixo da tabela, na 12ª posição, com 30 pontos.