E o Rômulo? Abel Ferreira cita montanha para reforço escalar no Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 01/05/2024 - 07:05 • São Paulo

O meia Rômulo jogou apenas poucos minutos com a camisa do Palmeiras, na derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Arena Barueri. Desde que chegou ao Verdão, após a disputa do Paulistão, o novo camisa 20 pouco ganhou chances de Abel Ferreira e parece estar longe de começar a ser utilizado.

Na coletiva após o empate por 0 a 0 com o São Paulo pelo Brasileirão 2024, o técnico do Palmeiras respondeu os motivos que estão fazendo o meia Rômulo estar demorando para receber chances no Verdão.

- Ele está no Palmeiras por mérito dele, mas tem que subir a montanha. Muito bom jogador, muito bom finalizador. Na altura certa, vai jogar. As minhas decisões não são pensando no Endrick, no López, no Rony, no Veiga. Quando tenho dúvidas, tenho uma frase na minha sala: "O que é melhor para o time?". O melhor para o time é ele ter a oportunidade para trabalhar em uma das melhores equipes brasileiras. Calma! Só isso que peço. - disse Abel Ferreira na sala de coletiva do Morumbis.

Rômulo chegou ao Palmeiras com uma grande expectativa da torcida após uma ótima passagem pelo Novorizontino, figurando até na seleção do último Campeonato Paulista pela campanha que fez com o time do Interior.

O meia de 22 anos assinou um contrato de cinco anos com o Palmeiras e agora trabalha a parte física e tática para começar a ganhar mais minutos por parte da comissão técnica de Abel Ferreira.