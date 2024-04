Jornal espanhol mostra em números ‘pior versão’ de Endrick em São Paulo x Palmeiras

Endrick está vendido ao Real Madrid e se apresenta ao clube espanhol após a Copa América (Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 11:07 • São Paulo (SP)

O jornal espanhol As criticou a atuação do atacante Endrick no empate sem gol entre São Paulo e Palmeiras, pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a publicação, o jovem não conseguiu ser protagonista e mostrou sua "pior versão" no confronto.

O jornal também ressaltou que Endrick não finalizou a gol durante o duelo, classificando a partida do camisa 9 como "muito leve". Segundo o As, o jogador tocou apenas 20 vezes na bola e perdeu a posse em 11 ocasiões.

- Ele não conseguiu ser protagonista em nenhum momento e também não encontrou espaços livres durante suas mudanças de posição - diz trecho da publicação.

Apesar das críticas, o jornal elogiou a entrega de Endrick na melhor chance do Verdão no clássico. Na jogada, o atacante roubou a bola de Arboleda e rolou para Lázaro finalizar com o gol aberto, mas a bola foi travada por Alisson em cima da linha.

O empate no Morumbis pode ter sido o último clássico de Endrick com a camisa do Palmeiras. Vendido ao Real Madrid, da Espanha, o atacante deve se apresentar à equipe espanhola após o término da Copa América, na metade do mês de julho.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (2), contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

São Paulo e Palmeiras empataram em 0 a 0 na última segunda-feira (29), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)