Atacante Lázaro sofre lesão na coxa e vira desfalque no Palmeiras

Publicada em 18/06/2024 - 13:42 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tem um novo desfalque importante em seu ataque. O atacante Lázaro, que se machucou na goleada contra contra o Atlético-MG na segunda-feira (18), foi submetido a exames e teve constatada uma lesão na coxa esquerda. O jogador já iniciou a recuperação no Núcleo de Saúde e Performance.

É possível que o jogador fique até um mês fora de embate, o que precisará fazer com que o técnico Abel Ferreira mexa, mais uma vez, no setor ofensivo do Verdão.

O time se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira (19), após a vitória em Belo Horizonte. Os titulares seguiram o cronograma de atividades regenerativas, enquanto os demais disputaram um coletivo em campo reduzido com dois tempos de 20 minutos.

O próximo desafio do Verdão está marcado para esta quinta-feira (20), contra o RB Bragantino, pela 10ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no Allianz Parque. O Alviverde vem de três vitórias consecutivas.