Como Abel prepara ataque do Palmeiras após baixas de Estêvão e Paulinho

Abel Ferreira terá que modificar o ataque do Palmeiras para o segundo semestre da temporada. Com o término do Mundial, Estêvão se transferiu em definitivo para o Chelsea, enquanto Paulinho, destaque na competição, será submetido a nova cirurgia na perna após conviver com dores desde que chegou à Academia de Futebol.

continua após a publicidade

+ Palmeiras recebe sondagens por Piquerez e avança nos bastidores por renovação

A tendência é que o jovem Allan seja o responsável por ocupar a vaga deixada pelo camisa 41, enquanto Facundo Torres, que vinha sendo utilizado pela comissão técnica no lado oposto, deve retornar à sua posição de origem.

Já Ramón Sosa, oitavo reforço do ano, chega para ocupar a lacuna pelo esquerdo do ataque, que perdeu Paulinho. A princípio, como todos as contratações do Palmeiras nos últimos anos, o paraguaio deve precisar de período de adaptação para, assim, ser utilizado por Abel Ferreira na equipe titular.

continua após a publicidade

Ele, no entanto, se colocou à disposição para atuar em diferentes posições no ataque — algo valorizado pela comissão técnica, que tem buscado jogadores com essa versatilidade nas últimas janelas de transferência.

— No Nottingham jogava pela esquerda e pela direita na Seleção, então não será um problema. O professor vai decidir isso — comentou Sosa.

Ramón Sosa, novo reforço do Palmeiras, ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Entre os centroavantes, Vitor Roque segue como o principal nome, mas viu Flaco López corresponder em campo durante o Mundial e chegou a perder a posição entre os onze iniciais. Contratação mais cara do Palmeiras, o camisa 9 possui 34 partidas, sendo a maioria delas como titular, mas apenas três gols marcados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol tem: Weverton; Mayke (Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Verdão ocupa a quinta colocação, cinco pontos atrás do líder Flamengo, que tem dois jogos a mais.