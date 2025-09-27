Do início conturbado à artilharia: como Flaco López se firmou no Palmeiras

Flaco López vive em 2025 sua melhor fase desde que chegou ao Palmeiras. O atacante argentino, que enfrentou dificuldades de adaptação nos primeiros meses de clube após ser contratado em 2022, se transformou em um dos principais nomes da equipe de Abel Ferreira e referência no ataque alviverde.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López renova contrato com o clube; veja detalhes

O início de 2025 parecia prometer obstáculos, já que o Palmeiras trouxe reforços de peso para o ataque, como Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa e Facundo Torres. Porém, foi justamente nesse cenário que Flaco deu sua resposta. Aproveitou a adaptação lenta de Roque e a lesão de Paulinho para assumir protagonismo. Agora, forma com Vitor Roque a dupla mais perigosa do futebol brasileiro. Nos últimos 10 jogos, os dois participaram de 20 dos 24 gols do time: Flaco marcou sete e deu uma assistência, enquanto Roque anotou oito gols e distribuiu quatro passes decisivos.

Quando chegou ao Verdão, em 2022, Flaco López enfrentou o momento mais complicado da carreira. A concorrência interna com jogadores já consagrados e as dificuldades fora de campo atrasaram sua adaptação. O argentino precisou amadurecer, ajustando mentalidade e rotina para conseguir se firmar. O próprio jogador admitiu que fatores externos pesaram no começo, mas destacou o profissionalismo ao longo do processo.

— Eu tive uma pequena dificuldade ali no começo. É muito difícil às vezes a vida fora. E tem muitas coisas que tiram o foco. Mas eu acho que sempre fui um profissional de alto nível com meu cuidado, com meu sono, com minha alimentação. É por isso que eu ganhei 10 quilos de massa muscular — falou Flaco após a vitória sobre o River Plate, na última quarta-feira.

Com disciplina e resiliência, Flaco tornou-se peça indispensável no sistema ofensivo, especialmente pelo jogo aéreo e pela versatilidade. A partir de 2024, encontrou maior regularidade e terminou como artilheiro do clube na temporada, com 22 gols.

Neste ano, Flaco já soma 19 gols e quatro assistências, números que consolidam uma temporada de alto impacto. Com os dois gols marcados na última quarta-feira, pela Conmebol Libertadores, o camisa 42 atingiu a marca de 51 gols pelo Palmeiras, em 164 partidas disputadas.

Desde que chegou, López acumula títulos importantes: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024) e a Supercopa do Brasil (2023). Individualmente, já é o artilheiro do clube pela segunda temporada consecutiva. O bom momento também rendeu espaço fora do país. Flaco foi convocado para a seleção argentina na última Data Fifa e vem sendo tratado como potencial nome para disputar as próximas Eliminatórias.

Com contrato renovado até dezembro de 2029, Flaco López vive a consolidação de sua carreira no Palmeiras. O desempenho coroou uma trajetória de paciência e superação, após um início instável no futebol brasileiro.