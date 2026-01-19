menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras perde para o Ibrachina nos pênaltis e é eliminado na Copinha

Dragão aguarda resultado do confronto entre São Paulo e Botafogo para conhecer adversário nas semis

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 19/01/2026
21:02
Palmeiras - Copinha - Ibrachina
imagem cameraJogadores de Palmeiras e Ibrachina durante partida válida pela Copinha (Fotos: Guilherme Veiga/Palmeiras)
O Palmeiras está eliminado da Copinha. O Ibrachina venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Pimenta e Fábio marcaram os gols do Alviverde, enquanto Pirituba e Kauan Christian anotaram para os visitantes.

+ Palmeiras descarta problema em Vitor Roque e atualiza quadro de lesionados

Agora, o Ibrachina aguarda o resultado do duelo entre São Paulo e Botafogo para conhecer o adversário nas semifinais. A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização da competição, ainda irá detalhar datas e horários.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Ibrachina?

O Palmeiras foi superior durante a primeira etapa e abriu o placar logo aos seis minutos. Sorriso acertou um ótimo cruzamento para o zagueiro Pimenta, que cabeceou sem chance de defesa para o goleiro do Ibrachina.

Mesmo em vantagem no marcador, a equipe de Lucas Andrade passou a abusar da ligação direta e não aproveitou a instabilidade do adversário, que, aos poucos, se reencontrou na partida. Gabriel Sena, por sua vez, evitou que o Palmeiras ampliasse o placar em duas oportunidades.

O segundo tempo, por sua vez, foi de domínio do Ibrachina. Em menos de 20 minutos, a equipe marcou duas vezes em jogadas de bola parada e virou o placar. O primeiro gol foi anotado por Pirituba, enquanto o segundo saiu com Kauan Christian.

O Palmeiras, mesmo pouco inspirado, iniciou uma blitz no campo adversário e conseguiu empatar também em jogada de bola parada. Fábio, de cabeça, marcou o segundo gol do Alviverde, levando a decisão da vaga para as penalidades.

Palmeiras - Copinha - Ibrachina
Partida entre Palmeiras e Ibrachina, em Barueri, pela Copinha (Fotos: Guilherme Veiga/Palmeiras)

Penalidades

Palmeiras

  • Kauã Lira 🚫
  • Coutinho ✅
  • Victor Gabriel ✅
  • Juliano ✅
  • Eduardo Conceição 🚫
  • Fábio ✅
  • João Paulo 🚫

Ibrachina

  • Gabriel Cunha✅
  • Matheus Geres 🚫
  • Luiz Fernando ✅
  • Rodrigo Ramos ✅
  • Gabriel Oliveira 🚫
  • Kauan Christian ✅
  • Vicente ✅

Ficha técnica

Palmeiras 2 (4) x (5) 2 Ibrachina
Copinha - Quartas de final

📆 Data e horário: segunda-feira, 19 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);
🥅 Gols: Pimenta e Fábio (PAL); Pirituba e Kauan Christian (IBR);
🟨 Cartões amarelos: Antônio Marcos, Sorriso e André Lucas (PAL); Enrico, Gabriel Cunha e Bryan Gustavo (IBR);
🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Fernandes Júnior;
🚩 Assistentes: Diogo Cruz Freire e Matheus Guilherme da Cruz.

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)
Kauan Lima; Luis Sabóia, Robson (Luccas Andrade), Pimenta e André Lucas; João Paulo, Coutinho e Antônio Marcos (Juliano); Juan Gabriel (Eduardo Conceição), Victor Gabriel e Sorriso.

IBRACHINA (Técnico: Renato Souza)
Gabriel Sena; Kauan Christian, Bryan Gustavo, Paulo Marques e Gabriel Oliveira; Luiz Fernando, Kleiton (Gabriel Cunha), Kayky (Pirituba) e Enzo Bettin (Gabriel Nogueira); Enrico Bernardes (Matheus Geres) e Armando Chila (Vicente Garcia).

