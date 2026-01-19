Palmeiras perde para o Ibrachina nos pênaltis e é eliminado na Copinha
Dragão aguarda resultado do confronto entre São Paulo e Botafogo para conhecer adversário nas semis
O Palmeiras está eliminado da Copinha. O Ibrachina venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Pimenta e Fábio marcaram os gols do Alviverde, enquanto Pirituba e Kauan Christian anotaram para os visitantes.
Agora, o Ibrachina aguarda o resultado do duelo entre São Paulo e Botafogo para conhecer o adversário nas semifinais. A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização da competição, ainda irá detalhar datas e horários.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Ibrachina?
O Palmeiras foi superior durante a primeira etapa e abriu o placar logo aos seis minutos. Sorriso acertou um ótimo cruzamento para o zagueiro Pimenta, que cabeceou sem chance de defesa para o goleiro do Ibrachina.
Mesmo em vantagem no marcador, a equipe de Lucas Andrade passou a abusar da ligação direta e não aproveitou a instabilidade do adversário, que, aos poucos, se reencontrou na partida. Gabriel Sena, por sua vez, evitou que o Palmeiras ampliasse o placar em duas oportunidades.
O segundo tempo, por sua vez, foi de domínio do Ibrachina. Em menos de 20 minutos, a equipe marcou duas vezes em jogadas de bola parada e virou o placar. O primeiro gol foi anotado por Pirituba, enquanto o segundo saiu com Kauan Christian.
O Palmeiras, mesmo pouco inspirado, iniciou uma blitz no campo adversário e conseguiu empatar também em jogada de bola parada. Fábio, de cabeça, marcou o segundo gol do Alviverde, levando a decisão da vaga para as penalidades.
Penalidades
Palmeiras
- Kauã Lira 🚫
- Coutinho ✅
- Victor Gabriel ✅
- Juliano ✅
- Eduardo Conceição 🚫
- Fábio ✅
- João Paulo 🚫
Ibrachina
- Gabriel Cunha✅
- Matheus Geres 🚫
- Luiz Fernando ✅
- Rodrigo Ramos ✅
- Gabriel Oliveira 🚫
- Kauan Christian ✅
- Vicente ✅
Ficha técnica
Palmeiras 2 (4) x (5) 2 Ibrachina
Copinha - Quartas de final
📆 Data e horário: segunda-feira, 19 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);
🥅 Gols: Pimenta e Fábio (PAL); Pirituba e Kauan Christian (IBR);
🟨 Cartões amarelos: Antônio Marcos, Sorriso e André Lucas (PAL); Enrico, Gabriel Cunha e Bryan Gustavo (IBR);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Fernandes Júnior;
🚩 Assistentes: Diogo Cruz Freire e Matheus Guilherme da Cruz.
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)
Kauan Lima; Luis Sabóia, Robson (Luccas Andrade), Pimenta e André Lucas; João Paulo, Coutinho e Antônio Marcos (Juliano); Juan Gabriel (Eduardo Conceição), Victor Gabriel e Sorriso.
IBRACHINA (Técnico: Renato Souza)
Gabriel Sena; Kauan Christian, Bryan Gustavo, Paulo Marques e Gabriel Oliveira; Luiz Fernando, Kleiton (Gabriel Cunha), Kayky (Pirituba) e Enzo Bettin (Gabriel Nogueira); Enrico Bernardes (Matheus Geres) e Armando Chila (Vicente Garcia).
Tudo sobre
