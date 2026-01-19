Palmeiras perde para o Ibrachina nos pênaltis e é eliminado na Copinha

O Palmeiras está eliminado da Copinha. O Ibrachina venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Pimenta e Fábio marcaram os gols do Alviverde, enquanto Pirituba e Kauan Christian anotaram para os visitantes.

continua após a publicidade

+ Palmeiras descarta problema em Vitor Roque e atualiza quadro de lesionados

Agora, o Ibrachina aguarda o resultado do duelo entre São Paulo e Botafogo para conhecer o adversário nas semifinais. A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização da competição, ainda irá detalhar datas e horários.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Ibrachina?

O Palmeiras foi superior durante a primeira etapa e abriu o placar logo aos seis minutos. Sorriso acertou um ótimo cruzamento para o zagueiro Pimenta, que cabeceou sem chance de defesa para o goleiro do Ibrachina.

continua após a publicidade

Mesmo em vantagem no marcador, a equipe de Lucas Andrade passou a abusar da ligação direta e não aproveitou a instabilidade do adversário, que, aos poucos, se reencontrou na partida. Gabriel Sena, por sua vez, evitou que o Palmeiras ampliasse o placar em duas oportunidades.

O segundo tempo, por sua vez, foi de domínio do Ibrachina. Em menos de 20 minutos, a equipe marcou duas vezes em jogadas de bola parada e virou o placar. O primeiro gol foi anotado por Pirituba, enquanto o segundo saiu com Kauan Christian.

continua após a publicidade

O Palmeiras, mesmo pouco inspirado, iniciou uma blitz no campo adversário e conseguiu empatar também em jogada de bola parada. Fábio, de cabeça, marcou o segundo gol do Alviverde, levando a decisão da vaga para as penalidades.

Partida entre Palmeiras e Ibrachina, em Barueri, pela Copinha (Fotos: Guilherme Veiga/Palmeiras)

Penalidades

Palmeiras

Kauã Lira 🚫

Coutinho ✅

Victor Gabriel ✅

Juliano ✅

Eduardo Conceição 🚫

Fábio ✅

João Paulo 🚫

Ibrachina

Gabriel Cunha✅

Matheus Geres 🚫

Luiz Fernando ✅

Rodrigo Ramos ✅

Gabriel Oliveira 🚫

Kauan Christian ✅

Vicente ✅

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ficha técnica

Palmeiras 2 (4) x (5) 2 Ibrachina

Copinha - Quartas de final

📆 Data e horário: segunda-feira, 19 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);

🥅 Gols: Pimenta e Fábio (PAL); Pirituba e Kauan Christian (IBR);

🟨 Cartões amarelos: Antônio Marcos, Sorriso e André Lucas (PAL); Enrico, Gabriel Cunha e Bryan Gustavo (IBR);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Fernandes Júnior;

🚩 Assistentes: Diogo Cruz Freire e Matheus Guilherme da Cruz.

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Kauan Lima; Luis Sabóia, Robson (Luccas Andrade), Pimenta e André Lucas; João Paulo, Coutinho e Antônio Marcos (Juliano); Juan Gabriel (Eduardo Conceição), Victor Gabriel e Sorriso.

IBRACHINA (Técnico: Renato Souza)

Gabriel Sena; Kauan Christian, Bryan Gustavo, Paulo Marques e Gabriel Oliveira; Luiz Fernando, Kleiton (Gabriel Cunha), Kayky (Pirituba) e Enzo Bettin (Gabriel Nogueira); Enrico Bernardes (Matheus Geres) e Armando Chila (Vicente Garcia).

+ Aposte nas partidas do Palmeiras no Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.