Eliminação do Palmeiras na Copinha repercute: 'Histórica'

O Palmeiras foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira (19). A queda ocorreu diante do Ibrachina, nos pênaltis por 5 a 4, após um empate em 2 a 2, no tempo regulamentar, na Arena Barueri. Pimenta e Fábio marcaram os gols do Alviverde, enquanto Pirituba e Kauan Christian anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Ibrachina eliminou o terceiro grande clube da competição. Além do Palmeiras, a equipe da Mooca, Zona Leste de São Paulo, já tinha superado o Internacional e o Atlético-MG. Agora, o time aguarda o resultado do duelo entre São Paulo e Botafogo para conhecer o adversário nas semifinais.

Diante do cenário, torcedores do Palmeiras e de rivais do clube reagiram ao resultado, que foi tratado como zebra. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o jogo entre Palmeiras e Ibrachina?

O Palmeiras foi superior durante a primeira etapa e abriu o placar logo aos seis minutos. Sorriso acertou um ótimo cruzamento para o zagueiro Pimenta, que cabeceou sem chance de defesa para o goleiro do Ibrachina.

Mesmo em vantagem no marcador, a equipe de Lucas Andrade passou a abusar da ligação direta e não aproveitou a instabilidade do adversário, que, aos poucos, se reencontrou na partida. Gabriel Sena, por sua vez, evitou que o Palmeiras ampliasse o placar em duas oportunidades.

O segundo tempo, por sua vez, foi de domínio do Ibrachina. Em menos de 20 minutos, a equipe marcou duas vezes em jogadas de bola parada e virou o placar. O primeiro gol foi anotado por Pirituba, enquanto o segundo saiu com Kauan Christian.

O Palmeiras, mesmo pouco inspirado, iniciou uma blitz no campo adversário e conseguiu empatar também em jogada de bola parada. Fábio, de cabeça, marcou o segundo gol do Alviverde, levando a decisão da vaga para as penalidades.